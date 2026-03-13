رحمة أحمد تمازج جمهورها من كواليس عرض وطلب: أطيب عصابة صدقوني

شاركت النجمة رحمة أحمد، جمهورها صورة برفقة طاقم العمل من كواليس مسلسل عرض وطلب الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني.

وعلقت رحمه أحمد علي الصورة كاتبة:أطيب عصابة صدقوني.



عرضت قناة ON الفضائية، ومنصة شاهد الالكترونية الحلقة الثامنة لمسلسل عرض وطلب للفنانة سلمى أبو ضيف.



وخلال أحداث مسلسل عرض وطلب الحلقة 8، تحضر هبة ( سلمى أبو ضيف ) خطوبة طليقها ثابت، وتتذكر حفل زفافها، وتتفاجأ بوجود شوقي وشقيقه المريض ويستغيث بها بسبب مرض أخوه بعد عملية الزرع ويرغب في استعادة الكلية التي أعطاها لوالدتها فاتن ( سماح انور ).



وتنتهي الحلقه بتورط هبة ( سلمى ابو ضيف ) في قضية قتل زقزوق بعدما اصابة كابونجا بطلق ناري دون قصد، يأتي ذلك بعدما علم شعبان أن زقزوق مازال على قيد الحياة ويهدد الجميع للحصول عليه.

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف عن مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، وصرحت سلمى عن دورها في العمل، إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها، وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوب بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.