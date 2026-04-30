في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار اختصار وصول القطار رقم (1007) نجع حمادي - القاهرة والقطار رقم (2013) أسوان / القاهرة إلى محطة الجيزة بدلًا من محطة القاهرة، بصورة مؤقتة، وذلك خلال الليلة وحتى الساعات الأولى من صباح غد الجمعة 1 مايو، في إطار استكمال الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مونوريل غرب النيل بمنطقة بشتيل أعلى خط السكك الحديدية (القاهرة / السد العالي).

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي نتيجة استمرار الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع، بما يستلزم تنفيذ التعديلات التشغيلية المؤقتة لضمان سلامة التشغيل وانتظام حركة القطارات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت الهيئة أن باقي الرحلات ستواصل التشغيل وفق جداولها المقررة دون أي تغييرات، مع متابعة مستمرة لحركة التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة للركاب خلال فترة تنفيذ المشروع.