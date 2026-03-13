بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

يفتتح البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «سابع سما»، إنتاج فرقة مسرح الشباب، يوم السبت الموافق 21 مارس، ثاني أيام عيد الفطر، على مسرح أوبرا ملك برمسيس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

ويأتي العرض في إطار مشروع «أول ضوء» الذي يدعم المواهب الشابة في الإخراج والتمثيل وجميع عناصر العمل المسرحي.

العرض تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، وتدور أحداثه حول معالجة درامية مستلهمة من أسطورة سيزيف، حيث يواجه البطل «آدم» تحديًا مستمرًا في دفع صخرة إلى أعلى الجبل، مع تحول مفاجئ يطرأ عندما يُسرق السلم الذي يعتمد عليه للصعود، ليصبح السلم رمزًا للأمل والخلاص أو الطريق المختصر نحو معنى الحياة. ويستكشف النص صراع الفرد مع المجتمع والسلطة والأفكار السائدة، وصولًا إلى مواجهة أسئلة وجودية حول جدوى المحاولة ومعنى الصعود ذاته.

العرض يشارك فيه نخبة من الفنانين منهم محمد سعيد، ياسمين قابيل، محمد الحضري، محمد السعدني، محمد حمدي، حسام إبراهيم، زياد كمال، دونا مجدي، عبدالشافي، يوسف طنطاوي، أوليفيا إيميل، عبدالله محمد، إلى جانب فريق المهرجين: جاسر أسامة، أحمد زعيم، جويس أسامة، راحيل عماد، معاذ مجدي، محمد إيهاب، تنفيذ الديكور والأزياء: يوستينا وجيه، تصميم الديكور: روماني جرجس، أزياء ومكياج: محمد شاكر، أقنعة: بسنت مصطفى، تصميم الإضاءة: أحمد طارق، إعداد موسيقي: محمد الحضري، دراما حركية: راحيل عماد، مساعد مخرج: محمود عبدالحميد، مخرج منفذ: هاني عادل، ودعاية وإعلان: يوسف صقر.