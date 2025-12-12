القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي في إطار نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.