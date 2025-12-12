محمد صلاح يتجاهل أزمة مدرب ليفربول بسهرة مع صديقه المقرب.. شاهد

تجاهل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأزمة الجارية مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق الريدز عقب تصريحات اللاعب الهجومية تجاه الأخير.

وذكرت تقارير إعلامية أن محمد صلاح شوهد وهو يتناول العشاء مع جوردان هندرسون زميله السابق في ليفربول بمدينة لندن في لقاء استمر حوالي 90 دقيقة.

وأفادت التقارير بأن محمد صلاح سافر خصيصا من مدينة مانشستر إلى لندن للقاء زميله السابق هندرسون وحاول الثنائي التخفي بالماسكات لكن في النهاية تم التقاط الصور لهما.

وشددت على أن لقاء صلاح مع هندرسون في توقيت حساس فى ظل الأزمة الراهنة ليس صدفة لكون هندرسون من اللاعبين المقربين لمحمد صلاح .



وكان فريق ليفربول تغلب على نظيره فريق انتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا في غياب محمد صلاح نجم الريدز.