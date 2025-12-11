تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟

أثار الدولي المصري محمد صلاح جدلا واسعا داخل ليفربول بعد نشره صورة منفردة من صالة الألعاب الرياضية، عقب استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الصورة فتحت بابا من التعاطف والدعم داخل غرفة الملابس في ظل الأزمة المتصاعدة بين النجم المصري والنادي.

غضب صلاح واستبعاده المتكرر

انفجر صلاح غضبًا إثر جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية في الدوري، قبل أن يأتي الاستبعاد الكامل من مواجهة إنتر ميلان ليزيد الأمور تعقيدًا.

وتتزامن الأزمة مع تراجع نتائج ليفربول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وسط تقارير تؤكد أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى “نقطة اللاعودة”.

4 لاعبين فقط يعلنون دعمهم العلني

ورغم التوتر، أظهر أربعة من لاعبي ليفربول دعمهم العلني لصلاح عبر تسجيل الإعجاب بمنشوره، في خطوة تحمل رسائل داخلية مهمة وقد شمل هذا الدعم كلا من:

أليسون بيكر

أندي روبرتسون

ميلوش كيركيز

دومينيك سوبوسلاي

هذا التفاعل يؤكد أن صلاح لا يزال يحظى بظهير قوي بين عدد من القيادات داخل الفريق، رغم الجدل المحيط به.

دعم إلكتروني في لحظة حساسة

تأتي هذه الإشارات العلنية في وقت حساس يخضع فيه مستقبل صلاح مع المدرب آرني سلوت لمراجعة دقيقة، بينما يستعد ليفربول لمواجهة برايتون في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه المباراة قد تكون "الوداعية" لصلاح بقميص الريدز.

تصريحات هجومية تزيد التوتر

وكان صلاح قد فاجأ الوسط الكروي بانتقاداته الحادة للنادي ومدربه عقب التعادل مع ليدز يونايتد 3-3، مؤكدا أن النادي جعله “كبش فداء” لتراجع مستوى الفريق كما اعترف بتدهور علاقته السابقة بسلوت وعلى خلفية هذه التصريحات، تم استبعاده من لقاء إنتر ميلان في دوري الأبطال.

اتهامات جديدة و"العدو داخل غرفة الملابس"

صحيفة بيلد الألمانية نشرت تقريرًا مثيرًا، زعمت فيه أن التوتر بين صلاح والنادي يرتبط بصعود الألماني فلوريان فيرتز الذي يُنظر إليه باعتباره “مستقبل الفريق” وذهب التقرير إلى حد وصف صلاح بأنه أصبح “عدوًا داخل غرفة الملابس”.

تنافس على القيادة داخل الفريق

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن استمرار جلوس صلاح على مقاعد البدلاء لصالح فيرتز، المعروف بطابعه الشاب والطموح، لم يرق للنجم المصري الذي يمتلك شخصية قيادية واضحة داخل الفريق كما أشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول كانت تتقبل شخصية صلاح القوية طالما كان تأثيره الهجومي كبيرًا، لكن مع تراجع الأرقام، قد لا يستمر هذا الدعم.

وبينما تتواصل التساؤلات حول مستقبل صلاح في آنفيلد، تؤكد المؤشرات الأخيرة سواء من دعمه المحدود من زملائه أو من التقارير المقلقة القادمة من أوروبا أن أزمة اللاعب مع ليفربول قد تكون الأكبر منذ انضمامه للنادي قبل سبعة أعوام.