قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

ضوابط المسح على الخفين
ضوابط المسح على الخفين
أحمد سعيد

يُعد المسح على الخفين أو الشراب من الرخص الشرعية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع حاجة كثير من الناس إليها في حياتهم اليومية، وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الضوابط الصحيحة للمسح وطريقة العمل بها خلال الوضوء، مبينًا أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الرخصة.

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد

وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيسبوك، أن المسلم إذا رغب في المسح على الخُفَّين أثناء الوضوء فلابد أن يراعي عددا من الشروط والضوابط الشرعية، وهي:

  • ارتداء الخفين بعد وضوءٍ كامل غُسلت فيه القدمان إلى الكعبين.
  • أن يكون الخفّان طاهرين وخاليين من أي نجاسة.
  • أن يكونا مباحين؛ فلا يصح المسح على خفّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل.
  • أن يسترا محل الفرض، أي يغطيا الكعبين كاملَين؛ فلا يصح المسح على الخفّ القصير.

شروط المسح على الخفين

ومن شروط المسح على الخفين التي بيّنها الأزهر للفتوى: 

  • أن يكونا سميكين بحيث لا يصل الماء من خلالهما إلى بشرة القدم.
  • عدم جواز المسح على الجورب أو الحذاء القصير الذي لا يغطي موضع الوضوء.
  • طريقة المسح تكون بأن يبلّ المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ويكرر ذلك بيده اليسرى على القدم اليسرى.
  • للمقيم المسح لمدة يوم وليلة، وتُحسب المدة من أول حدث بعد وضوء غُسلت فيه القدمان.
  • للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليها، وتُحسب المدة من أول حدث إلى التوقيت نفسه في اليوم الرابع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً».
  • يبطل المسح بانتهاء مدته أو بحصول جنابة موجِبة للغسل.
  • لا ينتقض الوضوء بنزع الخفين بعد المسح عليهما، لكن لا يجوز إعادة لبسهما والمسح عليهما إلا بعد غسل القدمين مرة أخرى؛ لأن النزع يُبطل المسح فقط ولا يُبطل الوضوء.

حكم المسح على الخفين في البرد الشديد 

وفي سياق آخر، أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسح على الخف أو الحذاء الملبوس بدلًا من غسل القدمين في الوضوء هو رخصة شرعية ثابتة في السنة، ولكن لها ضوابط وشروط يجب الالتزام بها حتى تكون صحيحة. 

وقالت عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات سابقة لها، أن "أول شرط لصحة المسح على الخفين أن يكونا قد لُبسا بعد طهارة كاملة، أي بعد وضوء صحيح غُسلت فيه القدمان".

وأضافت عضو الأزهر للفتوى، أن من الشروط أيضًا أن يكون الخف أو الحذاء مما يمكن متابعة المشي عليه دون أن يتلف بسهولة، وأن يكون مانعًا لوصول الماء إلى القدم عند المسح، وإلا فلا فائدة من المسح عليه، موضحة أن مدة المسح تختلف بحسب الحال، فالمقيم يُسمح له بالمسح يومًا وليلة، أما المسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها.

وفي سياق متصل، تحدثت عن مبطلات الوضوء، موضحة أنها تشمل كل ما يخرج من السبيلين، مثل البول أو الغائط أو الريح، مؤكدة أن خروج أي شيء من القبل أو الدبر يُبطل الوضوء ويستلزم الإعادة قبل الصلاة.

كما أشارت إلى أن الحائض والنفساء لا يُطلب منهما الوضوء أثناء فترات الحيض أو النفاس، لأن الصلاة غير واجبة عليهما في هذه الحالة، وبالتالي لا أثر شرعي للوضوء حتى ينقطع الدم وتغتسل المرأة، وأن الطهارة لا تكون صحيحة بوجود مانع شرعي مثل الحيض.

وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من مبطلات الوضوء أيضًا زوال العقل، سواء بسبب الإغماء أو السكر أو غيره، فإذا عاد العقل وجب الوضوء من جديد، وكذلك النوم إذا كان نومًا عميقًا غير متمكن، أي لم يكن الشخص في وضع يمكنه فيه التحكم بجسده، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء".

واستطردت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "فقه الطهارة من أهم أبواب الدين، وهو المدخل لكل عبادة، والوضوء الصحيح هو جسر العبور للصلاة المقبولة، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم شروطه وأحكامه، وأن يحرص على إتقانه والالتزام بآدابه".

ضوابط المسح على الخفين المسح على الخفين ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر شروط المسح على الخفين حكم المسح على الخفين في البرد الشديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

بيراميدز

بطل نصف العالم.. موعد مواجهة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي بقطر

الزمالك

طارق يحيى: أنقذت مواهب الزمالك وعملي في قناة النادي أغضب الكثيرين

خالد طلعت

ناقد رياضي: منتخب مصر ضمن أسوأ 4 إحصائيات في كأس العرب

بالصور

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد