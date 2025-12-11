أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر الظهور الأول للفنانة أروى جودة وزوجها بعد احتفالهما بحفل زفافهما الذى أقيم خلال الأيام الماضية.

تفاصيل إطلالة اروى جودة فى البحر الاحمر..

وتألقت اروى جودة بإطلالة ملفتة مرتدية فستاناً باللون الابيض الذي اتسم بستايل الكب الشيفون.

وتتميز اروى جودة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اروى جودة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

حرص اليوم عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر الأحمر ، ومن أبرزهم صبا مبارك ، أسماء جلال ، أروى جودة وزوجها ، ريم محمد سامي.

شهدت السجادة الحمراء في ميدان الثقافة مساء اليوم حضوراً لافتاً خلال العرض الأول لفيلم هجرة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

واستقبل الجمهور صناع الفيلم الذين حضروا بكامل فريق العمل.

وشهد مهرجان مهرجان البحر الأحمر عرض فيلم محارب الصحراء والعرض العالمي الأول لفيلم رهين بحضور ابطاله.





