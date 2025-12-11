فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2026، إلى جانب بدء استخراج بطاقات العضوية الجديدة، وذلك اعتبارًا من الاثنين (15 ديسمبر 2025)، وحتى الخميس (12 فبراير 2026).

وأوضح المجلس أن العمل بالمشروع سيتوقف خلال فترة الجرد السنوي لخزينة النقابة من 25 إلى 31 ديسمبر 2025، على أن يُستأنف العمل بدءًا من السبت 3 يناير 2026.

وكشف المجلس - خلال اجتماعه أمس - عن حزمة من القرارات التي تتضمن زيادات موسعة في حدود التغطية العلاجية ودعم الأدوية وعدد من الخدمات الصحية، وذلك بهدف تعزيز مظلة الرعاية المقدمة للصحفيين وأسرهم.