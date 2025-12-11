أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، فيما شهدت تراجعا في السوق المحلي، وخفضت غالبية الشركات أسعارها خلال نوفمبر الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا

سجّلت أسواق الحديد والصلب العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025 حركة أسعار متباينة بين الصعود والهبوط مع استقرار في بعض الأصناف، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 357 دولارا / طن.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 105 دولارات / طن.

أما أسعار البليت بلغت 428–435 دولارًا للطن FOB روسيا.

وانخفض أسعار حديد التسليح نحو 490 – 505 دولارات / طن.

أسعار الحديد في السوق المحلي

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية بنسبة 10% في سعر الطن وهو الأكبر منذ العام الجاري، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 35.700 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 33 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 34.505 جنيهات.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025:

سجل سعر الطن نحو 35.500 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 35.000 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 34.250 جنيها من شركة الكومي.

وصل سعر الطن نحو 34.000 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 34.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 34 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 33.000 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.