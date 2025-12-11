عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

تجتاح عاصفة "بايرون" إسرائيل بقوة غير مسبوقة، ما دفع دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية إلى إصدار تحذير أحمر يشمل السهل الساحلي الأوسط والجنوبي والمناطق المنخفضة، نتيجة أمطار غزيرة قد تتراوح بين 100 و150 ملم حتى مساء الخميس، مع مخاطر عالية لحدوث فيضانات وسيول.



وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار كبيرة في مدن إسرائيلية عدة:

تل أبيب (55 ملم)، زخرون يعقوب (50 ملم)، أشدود (33 ملم)، وبيت داجان (49.6 ملم). وأكد مدير الأرصاد الإسرائيلي، الدكتور أمير جفعاتي، أن ذروة العاصفة ستكون يوم الخميس قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا يوم الجمعة.



شمالاً وجنوباً داخل إسرائيل



شهدت مدن شمال إسرائيل، مثل عتليت وحيفا وعكا، هطولات قوية، فيما وصلت الأمطار الخفيفة إلى إيلات في أقصى الجنوب. كما تساقطت ثلوج على قمم جبل الشيخ.



إجراءات طوارئ داخل الجيش الإسرائيلي



فرض الجيش الإسرائيلي حظر تجول داخل قواعده وعلق التدريبات الميدانية بسبب الأحوال الجوية، بينما أغلقت الشرطة الإسرائيلية طرقا رئيسية، بينها أجزاء من شارع 90، نتيجة الفيضانات.