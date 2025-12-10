قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ضبط مخزن سلع غذائية في حملة تموينية مكبرة ببنها وحي شرق شبرا الخيمة

محمد صبيح

استمراراً للضربات النوعية التي تقوم بها مديرية تموين القليوبية وتنفيذاً للتعليمات والتوجيهات الفورية التي يصدرها الدكتور  تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة ؛ وإستنادًا إلى الرقابة المُكثفة للمديرية .

 إنطلقت حملة لمديرية تموين القليوبية برئاسة إدارة الرقابة التموينية في نطاق دائرة بنها وحي شرق شبرا الخيمة اليوم الأربعاء الموافق ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥ لإستهداف بعض الأنشطة التجارية بنطاق دائرة الإدارتين والمرور علي المخابز للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين ؛ 

وأثناء المرور بنطاق دائرة حي شرق شبرا الخيمة لوحظ للحملة مخزن وبه سلع غذائية وبالفحص تبين أن هذا المخزن غير مرخص ويحتوي علي كميات هائلة من السلع المجهولة المصدر وهي عبارة عن الآتي :- 

- عدد ٢٠ كرتونة جبنة بإجمالي كمية وقدرها ( ١ ) طن.

- عدد ٢٥ كرتونة تونة بإجمالي كمية وقدرها ( ٢ ) طن و ٢٢٠ كيلو .

- عدد ٣٠ كرتونة زيت طعام بإجمالي ( ٢٧٠ ) لتر .

- عدد ١٠ كرتونة لبن بإجمالي ( ١٢٠ ) لتر .

تم تحرير محضر بالواقعة وحرز المضبوطات المذكورة بعاليه . 

لم تتوقف الحملة عند هذا الحد بل إنطلقت لتكمل مسيرتها التي كلفها بها الدكتور / وكيل الوزارة و أسفرت عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية :- 

أولاً :- في نطاق الأنشطة التجارية والأسواق تم تحرير عدد (٥ ) محاضر ما بين ( غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر الرسمي المصرح البيع به ) .

ثانياً :- في نطاق المخابز تم تحرير عدد ( ١٢ ) مخالفة تموينية مابين ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - بيع بأزيد من السعر الرسمي المصرح البيع به - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق ) .

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية برئاسة الدكتور / تامر صلاح مختار - وكيل الوزارة أنها مستمرة في تتبع كل منافذ ومخازن تداول السلع الغذائية لضمان سلامة ما يُعرض بالأسواق ، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو غش تجاري .

و تدعو مديرية التموين بالقليوبية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخازن أو أماكن غير معلن عنها يتم تخزين أو تعبئة السلع الغذائية بداخلها .

وذلك عبر إحدى قنوات تسجيل الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة:

التموين وزارة التموين وزير التموين

