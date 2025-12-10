قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
فن وثقافة

قال دي هتكون مراتي.. ريهام عبد الغفور تتحدث عن مسلسل فارس بلا جواد وعلاقته بزواجها

تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور كواليس فترة تصوير مسلسل “فارس بلا جواد” وأنها كانت متزوجة وأنجبت طفلها، ولكنها انفصلت وتعرفت على زوجها الحالي عن طريق الصدفة .

وقالت ريهام عبد الغفور خلال لقائها فى “فضفضت أوى” تقديم معتز التوني ، “ كنت متجوزة ولكن محصلش نصيب وانفصلت عن زوجى، وبعد 5 سنوات شفت شخص اللى هو زوجى دلوقتي كان خاطب، وقاعد مع أصدقائه بيتفرج على مسلسل فارس بلا جواد، وشافنى وقال دى هتكون مراتى وقالها بهزار، وبعد 5 سنين قابلني بالصدفة عند ناس واتصدم، وتزوجنا بعدها”.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

يذكر أن المنتج أحمد الجناينى حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي

ريهام عبد الغفور مسلسل “فارس بلا جواد” فضفضت اوى معتز التوني

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

الأهلي

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

جزر القمر

إعلان قائمة جزر القمر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية

لينجارد

ملبورن سيتي يحرم لينجارد من وداعٍ يليق به في دوري أبطال آسيا

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

