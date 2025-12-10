قال دي هتكون مراتي.. ريهام عبد الغفور تتحدث عن مسلسل فارس بلا جواد وعلاقته بزواجها

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور كواليس فترة تصوير مسلسل “فارس بلا جواد” وأنها كانت متزوجة وأنجبت طفلها، ولكنها انفصلت وتعرفت على زوجها الحالي عن طريق الصدفة .

وقالت ريهام عبد الغفور خلال لقائها فى “فضفضت أوى” تقديم معتز التوني ، “ كنت متجوزة ولكن محصلش نصيب وانفصلت عن زوجى، وبعد 5 سنوات شفت شخص اللى هو زوجى دلوقتي كان خاطب، وقاعد مع أصدقائه بيتفرج على مسلسل فارس بلا جواد، وشافنى وقال دى هتكون مراتى وقالها بهزار، وبعد 5 سنين قابلني بالصدفة عند ناس واتصدم، وتزوجنا بعدها”.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

يذكر أن المنتج أحمد الجناينى حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي