عاجل
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال 2025

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

ضرب فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس موعدًا ناريًا مع بيراميدز؛ بعد أن حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بفوز مستحق على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان فلامنجو صاحب المبادرة الهجومية، حيث افتتح جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن ينجح خورخي سانشيز في إدراك التعادل لكروز أزول مع نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 44. 

وفي الشوط الثاني، عاد أراسكايتا ليوقع على هدف التأهل بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، مانحًا الفريق البرازيلي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

تأهل فلامنجو يضعه في مواجهة قوية مع بيراميدز، الذي كان قد أقصى الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، لتتشكل مواجهة أمريكية–أفريقية مرتقبة على بطاقة العبور للنهائي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال 2025

تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً على ملعب أحمد بن علي، في مواجهة سيتحدد من خلالها بطل "كأس التحدي" وصاحب بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وسيكون الفائز من بيراميدز وفلامنجو على موعد مع مواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر الجاري، في ختام النسخة الحالية من كأس القارات للأندية.

فلامنجو فلامنجو البرازيلي بيراميدز

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أرشيفية

مصدر أمني: ضبط 84 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين

انتخابات

إصابة رئيسة لجنة انتخابية بمدرسة جواهر بهبوط وعلاجها ببولاق الدكرور

مجلس الدولة

مفاجأة في الحصر العددي.. أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

