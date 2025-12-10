واشنطن: حماس ستجرد من سلاحها وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان تجريد حركة حماس من أسلحتها، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا سيتم “بالطريقة السهلة أو الصعبة”.

وأضاف والتز أن ترمب شدد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ودعاها إلى الانخراط في محادثات دولية.

وفيما يخص الوضع الأمني على الحدود الشمالية، أشار السفير الأمريكي إلى أن حزب الله يعيد بناء قدراته، مؤكداً أنه قام بجولة على الحدود وشاهد نشاط الجيش اللبناني. وأكد أن إسرائيل تمتلك دائماً الحق في الدفاع عن نفسها.