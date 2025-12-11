قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوني ديب ويسرا وإدريس ألبا يخطفون الأنظار بحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة حضور مصري ودولي كبير لأهم النجوم، منهم جوني ديب، إدريس ألبا، يسرا، أروى جودة، لبلبة، صبا مبارك، وغيرهم.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واحدا من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. 

ويقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والإبداع والأصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض أفلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الأفلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الأحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. 

وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، إضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام التي تشمل الإنتاجات الجديدة والأعمال الكلاسيكية المرممة والأفلام المستقلة. 

ويواصل مهرجان البحر الأحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.

