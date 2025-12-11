قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنا مبهورة.. ملك زاهر تشيد بأداء منى زكي في فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
يارا أمين

أشادت الفنانة ملك أحمد زاهر بدور الفنانة منى زكي في فيلم الست الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت ملك زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "الله يا استاذة..والله معنديش كلام اقوله، أنا مبهورة".

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليلة أمس.

حيث حقق الفيلم ايرادات وصلت الي 2,068,901 جنية مصري.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.


بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.

 

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

الفنانة ملك أحمد زاهر منى زكي فيلم الست أم كلثوم الست

