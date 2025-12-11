محمد شوقي: فيلم "الست" عظيم ويركز على الجانب الإنساني لأم كلثوم

دافع المؤرخ الفني والمراجع التاريخي لمسرحية أم كلثوم، محمد شوقي، عن فيلم الست الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق، وذلك بعد موجة من الجدل والانتقادات المسبقة التي طالت الفيلم قبل عرضه.

وأكد محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أنه شاهد الفيلم ووصفه بأنه “فيلم عظيم جدًا ومختلف تمامًا”،مشيراً إلى أن الأعمال التي تتناول السير الذاتية لشخصيات معاصرة دائمًا ما تكون "شائكة وصعبة" على صناعها.

رفض الانتقادات المسبقة

وأشار شوقي إلى أن الانتقادات التي وُجهت للفيلم بمجرد طرح البرومو تعتبر "انتقادًا مسبقًا وتصيدًا". مؤكدًا أن فيلم الست لا يقدم السيرة الذاتية بطريقة تقليدية، بل يركز على المواقف المهمة والمؤثرة في حياة أم كلثوم، ويسلط الضوء على الجانب الإنساني لكوكب الشرق.

نجاح الفيلم في جذب الشباب

وأضاف شوقي أن أبرز ما يميز فيلم الست هو نجاحه في جذب شريحة كبيرة من الشباب لمشاهدته، مما يسهم في تعريفهم بجزء مهم من التاريخ الفني المصري وإحياء ذاكرة أم كلثوم لدى الأجيال الجديدة.

يقدم فيلم الست لمحة عن أهم المواقف في حياة كوكب الشرق، ويجمع بين التفاصيل الشخصية والمهنية للفنانة، بعيدًا عن الصورة النمطية المعتادة للسير الذاتية، ما يجعل العمل مختلفًا ويستحق المشاهدة.