مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
إعادة بين 4 مرشحين بإيتاي البارود بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب
أخبار البلد

تعاون مصري - إماراتي لمواجهة التحديات الإعلامية والثورة التكنولوجية

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في قمة بريدج 2025 التي انعقدت في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الإعلام وحوكمة المحتوى الرقمي..

 وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة التي تناولت حماية الملكية الفكرية، وضبط المحتوى الإعلامي، ومواجهة الأخبار المضللة، وآليات التعامل مع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية.

على هامش القمة، عقد المهندس خالد عبدالعزيز، لقاءً بالشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإعلامية، وخاصة تلك المتعلقة بالثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما التقى عبدالعزيز مع د. بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، جرى خلاله التأكيد على دعم مصر للبنان وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، وأشاد الوزير اللبناني بالدور المصري في دعم استقرار الإعلام العربي.

وشارك رئيس المجلس في جلسة دبلوماسية مغلقة رفيعة المستوى برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تحت عنوان «تحالفات من أجل الشرعية والنزاهة في السرديات العالمية»، جمعت نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل نزاهة المعلومات في عالم يعاد تشكيله على إيقاع الذكاء الاصطناعي وتسارع التكنولوجيا الرقمية، مؤكداً أهمية بناء منظومة دولية أكثر تنسيقًا تُلزم المنصات بالشفافية، وتحافظ على التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن إعادة بناء هذه الثقة تتطلب شراكة جديدة بين الدولة والإعلام والتكنولوجيا، قائمة على الوضوح، والسرعة في التصحيح، والمسؤولية في تداول المعلومات.

كما عقد عبدالعزيز اجتماعًا مع مسؤولي مجلس الإمارات للإعلام، حيث أشاد بالتجربة الإماراتية وبأهمية تمكين الكفاءات الإعلامية الشابة، خاصة في إدارة محتوى المنصات الرقمية.

وعقد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيضًا لقاءً مع القيادات الإقليمية لشركة ميتا، المالكة لـ (فيس بوك – انستجرام – واتس آب)، وتناول اللقاء ملف الملكية الفكرية وسبل تعظيم الاستفادة من المحتوى التراثي المصري، مع بحث آليات تضمن حماية الحقوق المالية لهذا المحتوى، مؤكدين أن سياسة الشركة الحالية تقلل من مركزية المحتوى السياسي على المنصات، مع التوجه نحو تعزيز الشراكات الثقافية والتنموية، وإبداء رغبة واضحة في دعم جهود الدولة المصرية في حوكمة المجال الرقمي وحماية الملكية الفكرية.

كما التقى رئيس المجلس مسؤولي شركة جوجل، حيث تناول اللقاء بحث ملف المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية، وآليات التعاون بين المجلس وشركة جوجل في إدارة المحتوى وانتشاره بما يتوافق مع الحقوق الوطنية والأطر القانونية.

والتقى المهندس خالد عبدالعزيز، مسئولي منصة يانجو بلاي، حيث أعرب وفد المنصة عن سعادتهم بالتواجد في السوق المصري، موجّهين الشكر للمجلس على دعمه وجهوده في التصدي لمحاولات القرصنة التي تستهدف حقوق العرض الحصرية الخاصة بالمنصة.

المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أبو ظبي جهود المجلس

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية قالون.. اليوم

الأوقاف تفتتح (١٧) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الأوقاف تفتتح ١٧ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين

مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

