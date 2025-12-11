قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
محافظات

استجابةً لشكوى أحد المواطنين.. تحرير 10 مخالفات تموينية لإنتاج خبز ناقص الوزن

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وقامت لجنة مكونة من إدارة تموين مركز ومدينة القنطرة شرق، مستشار المحافظ للتموين، وإدارة متابعة المحافظ، بجولة تفتيشية اليوم الخميس، على المخابز البلدية وأنشطة التموين في مركز ومدينة القنطرة شرق.

واستهدفت الحملة المخابز المذكورة، بعد شكوى مقدمة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، والتي تُفيد بأن "رغيف الخبز لا يطابق المواصفات" في أحد المخابز بالقنطرة شرق.

أسفرت الجولة عن، تحرير ٣ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن للمخابز البلدية، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

الإسماعيلية

