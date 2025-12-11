استجابةً لشكوى أحد المواطنين.. تحرير 10 مخالفات تموينية لإنتاج خبز ناقص الوزن

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وقامت لجنة مكونة من إدارة تموين مركز ومدينة القنطرة شرق، مستشار المحافظ للتموين، وإدارة متابعة المحافظ، بجولة تفتيشية اليوم الخميس، على المخابز البلدية وأنشطة التموين في مركز ومدينة القنطرة شرق.

واستهدفت الحملة المخابز المذكورة، بعد شكوى مقدمة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، والتي تُفيد بأن "رغيف الخبز لا يطابق المواصفات" في أحد المخابز بالقنطرة شرق.

أسفرت الجولة عن، تحرير ٣ مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن للمخابز البلدية، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.