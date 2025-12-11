قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

كما يتوقع الخبراء استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 19 12 
دمنهور 19 12 
وادى النطرون 20 13
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 13 
الزقازيق 20 13 
شبين الكوم 19 12 
طنطا 19 12 
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 15 
الإسماعيلية 21 12 
السويس 21 11 
العريش 20 14 
رفح 20 14 
رأس سدر 21 15 
نخل 20 06 
كاترين 12 01 
الطور 21 12 
طابا 19 12 
شرم الشيخ 23 15 
الإسكندرية 19 12 
العلمين 19 11 
مطروح 20 12 
السلوم 19 10 
سيوة 20 08 
رأس غارب 22 12 
الغردقة 23 13 
سفاجا 22 13 
مرسى علم 23 15 
شلاتين 27 19 
حلايب 24 20 
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 24 20 
الفيوم 20 11 
بني سويف 20 10 
المنيا 22 09 
أسيوط 21 09 
سوهاج 21 10 
قنا 22 09 
الأقصر 22 10 
أسوان 23 11 
الوادى الجديد 23 08 
أبوسمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 29 20
المدينة 23 12
الرياض 27 17
المنامة 28 21 
أبوظبى 30 19 
الدوحة 29 23 
الكويت 22 14
دمشق 12 05 
بيروت 18 14 
عمان 11 08 
القدس 11 09 
غزة 18 13 
بغداد 20 14 
مسقط 26 20
صنعاء 24 08 
الخرطوم 30 17 
طرابلس 19 14 
تونس 19 10
الجزائر 17 07 
الرباط 17 10
نواكشوط 28 15

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 01 
إسطنبول 14 06 
إسلام آباد 23 08 
نيودلهى 22 10 
جاكرتا 32 25 
بكين 05 06- 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 15 04 
أثينا 17 07 
روما 15 05 
باريس 13 08 
مدريد 12 06 
برلين 11 05
لندن 12 06
مونتريال 07- 10- 
موسكو 03 02
نيويورك 02 03-
واشنطن 05 03-
أديس أبابا 23 10 
 

هيئة الأرصاد طقس الخبراء أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

المنظمة المصرية: انتظام التصويت ومحاولات لشراء الأصوات بانتخابات النواب

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب

مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

مجمع كهنة

الأنبا إشعياء يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية ويؤكد على أهمية الحياة الأبدية

بالصور

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد