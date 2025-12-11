قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة
موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة
ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن
لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟ داعية يجيب
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
فرناس حفظي

أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي تبلغ 900 مليار دولار، وتشمل، من بين أمور أخرى، زيادات في رواتب العسكريين، وإصلاحات في آلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، بالإضافة إلى بنود واسعة النطاق لتعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل.

 وينص أحد هذه البنود على امتناع وزارة الدفاع الأمريكية عن المشاركة في المعارض الأمنية الدولية ما لم تُضمن مشاركة إسرائيل الكاملة والمتساوية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي  لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركائها المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وأوضح القائد أن القيادة الوسطى تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم، معتبرًا أن معالجة ملف المخيم تمثل خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.

مجلس النواب الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2026 رواتب العسكريين إسرائيل وزارة الدفاع الأمريكية

