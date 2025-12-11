مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026

أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي تبلغ 900 مليار دولار، وتشمل، من بين أمور أخرى، زيادات في رواتب العسكريين، وإصلاحات في آلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، بالإضافة إلى بنود واسعة النطاق لتعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل.

وينص أحد هذه البنود على امتناع وزارة الدفاع الأمريكية عن المشاركة في المعارض الأمنية الدولية ما لم تُضمن مشاركة إسرائيل الكاملة والمتساوية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركائها المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وأوضح القائد أن القيادة الوسطى تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم، معتبرًا أن معالجة ملف المخيم تمثل خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.