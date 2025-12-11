روماتيزم القلب.. جمال شعبان يحذر من هذه المشروبات

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول المشروبات المثلجة خلال فصل الشتاء، خصوصًا للأطفال.

وأوضح أن المثلجات مثل الآيس كريم قد تضعف مناعة الحلق، مما يزيد فرصة التعرض للالتهابات الفيروسية أو الإصابة بعدوى بكتيرية.

وأضاف جمال شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن البكتيريا المعروفة باسم الميكروب السبحي قد تنشط نتيجة تناول المشروبات المثلجة، مما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

روماتيزم القلب

وأشار إلى أن هذا النوع من البكتيريا قد يسبب مضاعفات جسيمة مثل روماتيزم القلب، وهو مشكلة تنجم عادة عن التهابات في الحلق، وقد تصل إلى الحاجة لتدخل جراحي للعلاج.

وتطرق الدكتور إلى أهمية العناية بالصحة والابتعاد عن الأمور التي قد تؤثر سلبًا على القلب وجميع أجهزة الجسم، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة الجسم بشكل عام.