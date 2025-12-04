قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
توك شو

خد بالك من نفسك.. جمال شعبان بوجه تحذير عاجل للمواطنين

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

تشهد الفترة الأخيرة حالات وفاة بشكل مفاجئ بين الشباب وصغار السن بسبب المشكلات القلبية، ولذلك على الجميع الحصر على عمل فحوصات طبية كل فترة على الجسم لمعرفة المشكلات ويتم حلها.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ضغط الدم هو القاتل الصامت، وأن ضغط الدم قد يكون صامت، وقد يكون مع بعض الأوقات مصاحبة وجع.

ضغط الدم

الدكتور جمال شعبان

وأوضح أن أشهر تعب في ارتفاع ضغط الدم يكون الصداع، لكن وجع ضغط الدم قد يؤثر على البطن، وفي العضلات، وفي الرقبة، وأنه في بعض الأوقات يكون تعب أعضاء الجسم يتسبب عنها ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الصداع المؤقت أو الآلم المؤقت قد ينتج عنه ارتفاع في الضغط، ولذلك الطبيب عليه عدم الاسرع في كتابة أدوية الضغط للمريض إلا بعد فترة وفحوصات.


ولفت إلى أن المريض إذا حصل على أدوية ضغط، وأنه في هذه الفترة كان يعاني من ضغط مؤقت، سيدخل المستشفى في اليوم الثاني بسبب انخفاض ضغط الدم، ولذلك ننصح بعدم الحصول على أدوية الضغط إلا بعد فحوصات.

وأشار إلى أن معرفة الضغط يكون من خلال التواجد بعيادة الطبيب، ويكون المريض نائم ولا يكون قد تناول شاي، أو دواء، أو الحديث في أثناء قياس الضغط.

وطالب بعمل قياس للضغط أكثر من مرة لأنه قد يكون غير صحيح في أول مرة، وأن قياس الضغط يجب أن يكون من طبيب متخصص.

وأوضح أن ضغط الدم يؤثر على القلب والمخ، والعين والكلى، وأن سبب انتشار الفشل الكلوي في مصر ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وليست المياه الملوثة كما يردد البعض، وأن مصر بها 26 % من البالغين مصابون بالضغط، وأن الكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون بالضغط.

الفشل الكلوي



ولفت إلى أن السيطرة على ضغط الدم تحمي من الفشل الكلوي، وتحمي من مشكلات الشبكية بالعين، ويحمي من السكتة الدماغية، وتحمي من أشياء كثيرة يصاب بها الشخص.
 

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب معهد القلب

