اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأسبوع الحالي كان به اليوم العالمي للإيدز، وهو مرض نقص المناعة المكتسبة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الإصابة بهذا المرض السالف ذكره منتشرة بنسب كبيرة في الخارج، بسبب العلاقات غير المنضبطة.

وأوضح أن اليوم العالمي يكون من أجل التوعية والوقاية، وأن الإيدز قد ينقل من خلال نقل الدم، أومن خلال الحقنة ولذلك على الجميع الحذر، من هذا الأمر.

7 حالات تعافت

ولفت إلى أن هناك 7 حالات تعافت من هذا المرض، وذلك بعد اختراع دواء جديد لعلاج مرض الإيدز، وأن علاج هذا المرض كان من أحلام البشرية، والآن تم الوصول لـ علاج.