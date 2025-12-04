ضبط 34 شيكارة أسمدة زراعية محظور بيعها داخل مخزن بديروط

تمكنت إدارة تموين مركز ديروط بمحافظة أسيوط من ضبط 34 شيكارة أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، داخل مخزن تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

تجميع كمية من الأسمدة

وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط أي محاولات للتلاعب بالسلع أو الاتجار غير المشروع قامت إدارة تموين ديروط بعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الأسمدة الخاصة بوزارة الزراعة داخل مخزن استعدادا لبيعها في السوق السوداء.

تمكنت الحملة من ضبط 34 شيكارة أسمدة محظور تداولها خاصة بوزارة الزراعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.