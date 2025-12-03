جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين للعام الجامعي 2025/2026

اختتمت جامعة أسيوط فعاليات مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2025/2026، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاءت المسابقة لتؤكد اهتمام الجامعة برعاية الطلاب المتميزين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والعلمية، وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وقيادة المستقبل.

وجرت فعاليات المسابقة بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

أسماء الفائزين في المسابقة

وأسفرت النتائج النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعة عن فوز الطالب خالد وليد نعمان علي صالح من كلية الطب بالمركز الأول، والطالب أحمد سليم محمد سليم من كلية التجارة بالمركز الثاني، والطالب محمد علاء الدين سعد محمد من كلية الحقوق بالمركز الثالث.

وفي مسابقة الطالبة المثالية، حصلت الطالبة كلوديا عاطف فايز موسى ، كلية الطب على المركز الأول، وحصلت الطالبة ليلى محمد عبدالهادى كلية التجارة ، على المركز الثاني ، والطالبة هبة الله محمد شحاته ، كلية التمريض على المركز الثالث، وذلك بعد اجتياز مراحل تقييم شاملة اعتمدت على الثقافة العامة والمهارات الشخصية والإنجازات الطلابية.

وشارك في أعمال التحكيم لجنة ضمت: الدكتورة مديحة درويش ، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق ، الدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية السابق ، الدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة لبنى محمد شداد مدير مركز الترجمة بكلية الآداب ، الدكتورة فاطمة على محمود كلية الطب البيطري ، الدكتور ماجد أحمد جاد الرب مدير مركز الاستشارات بكلية الحاسبات ، الدكتور هيثم ابراهيم محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، و أميمة ابراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، خالص التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما يتمتع به أبناء الجامعة من وعي وثقافة ومسئولية، إلى جانب قدرتهم على الجمع بين التحصيل العلمي والأنشطة الطلابية، مضيفا أن الجامعة تحرص دائمًا على اكتشاف النماذج المتميزة ودعم المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الطالب.