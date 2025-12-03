كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تحدث شخصين عن تلقى مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهما بالإنتخابات بالإسكندرية.

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية

بالفحص تم تحديد وضبط القائم بتصوير مقطع الفيديو (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) وبسؤاله أقر بقيامه بتحريض الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو على الإدعاء بتلقيهم مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" مقابل إدلائهما بأصواتهما بالإنتخابات فى إطار التشكيك فى العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.