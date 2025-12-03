قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
قرار عاجل من الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. ومدبولي: التصنيع المحلي أولوية
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

رنا عصمت

قد يعاني بعض الأشخاص من برودة شديدة أو تنميل في اليدين أو الأصابع أو أصابع القدم، وذلك بسبب اضطراب في الأوعية الدموية يُعرف باسم مرض رينود، ويُسمى أيضًا متلازمة رينود أو ظاهرة رينود.

أسباب إصابة  الأشخاص من برودة شديدة أو تنميل في اليدين أو الأصابع

عند الأشخاص الأصحّاء، يتسبب الطقس البارد في انقباض الأوعية الدموية الدقيقة في الجلد، في محاولة من الجسم للحفاظ على الحرارة، ولكن لدى المصابين بمرض رينود، تكون هذه الاستجابة الطبيعية مبالغًا فيها؛ إذ تدخل الأوعية الدموية في نوبات تشنجية شديدة، مما يؤدي إلى تضيقها وانخفاض تدفق الدم إلى المناطق المصابة.

خلال النوبة، يصبح الجلد شاحبًا أو يتحول إلى اللون الأبيض، ثم الأزرق، ثم الأحمر، ويصاحب ذلك شعور بالوخز أو التنميل، وتظهر هذه الاستجابة غالبًا في الأصابع وأصابع القدم، وقد تؤثر أيضًا على الأذن والخدين والأنف.

وفي بعض الحالات، قد يحدث هذا الانقباض استجابةً لـ التوتر العاطفي، أو عند الانتقال السريع من بيئة دافئة إلى باردة، أو بدون سبب واضح.

يُعد مرض رينود حالة مزمنة غالبًا، ولا يُعرف سببه بدقة، لكن تأثيره عادةً مؤقت وغير خطير، ويمكن إيقاف نوبة رينود عن طريق تدفئة المنطقة المصابة، مثل الدخول إلى مكان دافئ أو وضع الأصابع أو أصابع القدم في ماء دافئ (غير ساخن).

ومع عودة الدفء، تسترخي الأوعية الدموية ويتدفق الدم بشكل طبيعي مرة أخرى، وقد يشعر الشخص بخفقان أو ألم خفيف عند عودة الدم.

في الحالات الأكثر شدة، قد يصف الطبيب أدوية مخصصة لارتفاع ضغط الدم للمساعدة في تقليل شدة وعدد النوبات.

 يمكن تقليل حدوث النوبات وتجنبها من خلال تجنب المحفزات.

-تجنّب التعرض غير الضروري للبرد.

-تغطية الرأس واليدين للحفاظ على أكبر قدر من الحرارة.

-استخدام دفايات اليدين أو القدمين في الأجواء الباردة.

-استخدام قفازات أو فوطة عند إخراج الأشياء من الثلاجة أو الفريزر.

-استخدام حامل الكوب عند شرب المشروبات الباردة.

المصدر ديلي ميرور

