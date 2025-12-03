قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
توك شو

طارق فهمي: ضغوط أمريكية وملف الجثمان الأخير لإسرائيل يدفعان للانتقال إلى المرحلة الثانية

محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحولات الجارية في الملف الإقليمي تشير إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية، وذلك في ضوء الضغوط الأمريكية المتزايدة، وما ترتب على تسليم آخر جثمان مطلوب لإسرائيل، والذي اعتبره أحد العوامل المباشرة التي دفعت بهذا الاتجاه.

 خلفية الأحداث الأخيرة

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن خلفية الأحداث الأخيرة تمثل العنصر الأكثر أهمية، مشيرًا إلى أن موقف مصر كان واضحًا وحاسمًا، خاصة عبر ما صدر عن الهيئة العامة للاستعلامات، والتي “أغلقت الباب أمام المزاعم الإسرائيلية، ووضعت النقاط فوق الحروف”.

 الرأي العام الدولي والإسرائيلي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تحاول إيهام الرأي العام الدولي والإسرائيلي بأن مصر قد تتجاوب مع الطرح الإسرائيلي المتعلق بملف معبر رفح، في محاولة لتغيير الصورة الذهنية عالميًا، رغم أن الوقائع تؤكد عكس ذلك تمامًا.

وشدد فهمي على أن مصر ما تزال ثابتة على موقفها الرافض لأي محاولات تمس السيادة أو تستهدف الضغط عليها في ملف غزة، مؤكدًا أن إسرائيل “لا تزال بطبيعة الحال متمسكة برؤيتها القائمة على إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة”، وهي رؤية ترفضها مصر بشكل قاطع وتتعامل معها باعتبارها تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

المونتير السينمائي أحمد حمدي

أحمد حمدي يكشف أسرار ولادة الفيلم داخل غرفة المونتاج

محافظ قنا

محافظ قنا: فتح 352 لجنة في موعدها وانتظام كامل لسير العملية الانتخابية

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

