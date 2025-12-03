قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

باحث سياسي: مصر ترفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم

غزة
غزة
هاني حسين

أكد محمد مرعي كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر ، أن  إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .


وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :"  اتفاق وقف إطلاق النار معني بفتح معبر رفح من الجانبين وليس من جانب واحد ".


وتابع محمد مرعي :" نتنياهو يحاول طرح فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "، مضيفا:" موقف مصر مما يحدث في قطاع غزة واضحا منذ السابع من أكتوبر ".


وأكمل محمد مرعي :"  مصر ترفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية ".

وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ المبدأ المستقر في القانون الدولي وفي القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية هي أراضٍ يسكنها أهلها، أي أن أهل غزة هم أهل هذه الأرض، ليسوا ضيوفاً وليسوا نازحين إليها من بلد آخر.


وأضاف "رشوان"، في تصريحات تليفزيونية، أنّ التمسك بحق البقاء في غزة هو حق راسخ في القانون الدولي، مشددًا، على أي شيء مخالف لهذا يعتبر جريمة حرب.


وتابع، أنّ مصر ترفض التهجير الإجباري، وتؤكد أن سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن أي خروقات في هذا الشأن، كما أن خطة الرئيس ترامب قالت بشكل واضح في البند رقم 12 من الخطة نصاً أنه لا يجبر أحد على المغادرة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة، والعودة .

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر الفلسطينيين

