أحمد موسى: لولا 2011 إثيوبيا مكانتش هتحط طوبة في سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النظام الإثيوبي يتهرب دائما من ملف سد النهضة، وكل تصرفاته أحادية، منفعلا على الهواء قائلا: والله ما كانت تقدر تحط طوبة في السد الإثيوبي لو مفيش 2011.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 2011 كانت البلاد في فوضى، وذلك ما أتاح للنظام الإثيوبي الفرصة للتمكن من الإسراع في بناء السد، مضيفا: أتمنى من وزارة الخارجية إعلان رد بلغة واضحة أننا لن نسمح على الإطلاق من أي حد يهدد أمننا القومي وعلى رأسه الأمن المائي.

مصر لن تسمح بأي تطاول من جانب إثيوبيا



وأشار إلى أن البيان الإثيوبي لا يعبر عن دولة، بل يعبر عن ميليشيات، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي تطاول من جانب إثيوبيا، وأن مصر هي الدولة الأكبر والأهم.

ولفت إلى أن مصر ساعدت إثيوبيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحًا أن إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل إلى 950 مليار متر مكعب من مياه المطر، «وباصين على حصة مصر».