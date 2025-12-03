تحرير محاضر.. رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة: رصد 13 مخالفة توجيه ناخبين وتوزيع مبالغ مالية

أكد القاضي محمد عبد العظيم رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة، أنه تم رصد 13 مخالفة في محافظة البحيرة منهم 9 مخالفات توجيه ناخبين وتم تحرير محاضر وتحويل الامر للنيابة العامة .

وقال محمد عبد العظيم في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" تم رصد مخالفة بضبط احد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية لحث الناخبين على التصويت لأحد المرشحين في انتخابات النواب".

وتابع محمد عبد العظيم :" تم رصد مخالفتين وضبط صورة ضوئية لأحد بطاقات الاقتراع مع أحد الناخبين وتم تحرير مذكرة بذلك وتم تحرير محضر بالواقعة".

وأكمل محمد عبد العظيم :" تم ضبط احد الأشخاص داخل إحدى اللجان وعمره 13 عاما ومعه بطاقة غير حقيقية للإدلاء بصوته".

وتابع محمد عبد العظيم :" في اللجنة 44 في أبو حمص رئيس اللجنة كان يقوم بتأدية صلاة المغرب امام اللجنة وقام احد المرشحين بتصوير اللجنة دون إذن رئيس اللجنة وتم تحرير مذكرة بهذا الشان ".