لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة

أكد المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة خلال تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات معه للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بدائرة إمبابة أنه في لجنة 25 حاول أحد الناخبين تصوير بطاقة الاقتراع وتم تحرير محضر بالواقعة وأنه ورد بلاغ من أحد المرشحين بقيام مرشحين آخر بحشد ناخبين للتصويت الجماعى لهم، وتم إبلاغ مديرية الأمن.

قال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تلقى 13 شكوى من الأحزاب جاءت كالتالى: شكوى من حزب الجبهة الوطنية بعدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية دائرة دار السلام وتم الاستعلام من رئيس لجنة المتابعة وأفاد بانتظام العمل وشكوى من حزب الجبهة برفض دخول المندوبين والوكلاء عن المرشحين بلجان مدرسة قوص الثانوية بنين وتم التواصل وتبين وجود 5 مندوبين وشكوى ثالثة من حزب الجبهة باللجنة 32 بمركز أخميم بسوهاج بوجود نقص في أوراق كشف الناخبين وتم استكمل هذه النواقص وشكوى رابعة من الحزب باللجنة 34 من مدرسة الصوامعة الشرق الابتدائية بسوهاج بغلق اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى حزب العدل بتوزيع بونات بايتاى البارود وشبراخيت وتم ضبط الواقعة بمعرفة قوات الأمن وشكوى حزب الجيل الديمقراطى بوجود خيمة لتوزيع رشاوى بإمبابة وتم إجراء محضر وشكوى حزب الشعب الجمهورى وجود دعاية انتخابية أمام المقر الانتخابى وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وتم إزالتها وشكوى حزب العدل بتعطيل العمل داخل اللجنة رقم 15 وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى من أحد المواقع الإخبارية بوجود أحد المرشحات بدائرة إمبابة بالجيزة أمام لجنة 37 بتتدعى بتوجيه ناخبين لمرشح بعينه وتم التواصل مع رئيس اللجنة وقرر بانتظام العمل وعدم صحة الشكوى.

وأوضح أن الشكاوى الواردة من المحافظات تمثلت في 18 شكوى من سوهاج و18 أخرى من الفيوم، و15 من قنا، و12 شكوى من المحافظات في غير جولة الإعادة، مؤكدا على تلقى 13 شكوى من الأحزاب

وأضاف أنه تم استقبال 53 شكوى على مدار اليوم، 14 شكوى منها توجيه ناخبين و11 منها عدم السماح لمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان و9 شكاوى بتأخير عملية الاقتراع و7 شكاوى ازدحام وتكدس باللجان الانتخابية و7 شكاوى رشاوى انتخابية و3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، وشكوتين بعدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن الفئات العمرية المقدمة للشكاوى تنوعت بين الشباب والشيوخ وأغلبهم الذكور وشكوتين من الإناث.

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.

وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.