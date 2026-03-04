غلق فرد شرطة الطريق المجاور لكوبرى أكتوبر برمسيس وقت الأفطار لمرور شخصية هامة.. تعرف على الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بغلق الطريق المجاور لمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه رمسيس قبل وقت الإفطار مباشرة بدعوى مرور أحد الشخصيات الهامة وتسبب ذلك فى تكدس الحالة المرورية بالمنطقة وقيام قائدى السيارات بالتحدث مع الفرد المذكور وإقناعه بفتح الطريق فقام بالسماح لهم وفتح الطريق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 27 فبراير المنقضى بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق مطلع كوبرى أكتوبر المشار إليه نظراً لوجود أعمال إصلاحات ، وأنه قبل وقت الإفطار حدثت تكدسات مرورية بالمنطقة المشار إليها ، وقيام بعض قائدى السيارات بالتحدث مع أحد رجال المرور المعين خدمة بالمنطقة فى محاولة منهم لفتح مطلع الكوبرى حيث قرر لهم بغلقه لوجود أعمال إصلاحات ورفع كفاءة الفواصل ، ومع تزايد التكدسات المرورية تم السماح لقائدى السيارات بالسير من منطقة الأعمال قبيل وقت الإفطار ولحين عودة الحركة المرورية لطبيعتها.