مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل بتريلا على طريق سيوة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون اثر حادث تصادم سيارتين بطريق مرسى مطروح سيوة. وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى سيوة.

حيث شهد طريق سيوة حادثًا مروعًا، إثر تصادم سيارة نقل وتريلا محملة بالملح ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث بالكيلو 120 طريق، مرسي مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع البلاغ، .

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي، جثة هامدة بالإضافة الى 2 مصابين.

تم حفظ الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم رفع آثار التصادم وتسيير حركة المرور أمام السيارات.