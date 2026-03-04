قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل بتريلا على طريق سيوة

ايمن محمود

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون اثر حادث تصادم سيارتين  بطريق مرسى مطروح سيوة. وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى  سيوة.

حيث شهد طريق سيوة حادثًا مروعًا، إثر تصادم سيارة نقل وتريلا محملة بالملح ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا  بوقوع حادث بالكيلو 120 طريق، مرسي مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع البلاغ، .

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي، جثة هامدة بالإضافة الى 2 مصابين.

تم حفظ الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق،  كما تم رفع آثار التصادم وتسيير حركة المرور أمام السيارات.

