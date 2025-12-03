«الوطنية للانتخابات»: استقبال 53 شكوى في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

قال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة إنه تم استقبال 53 شكوى على مدار اليوم، 14 شكوى منها توجيه ناخبين و11 منها عدم السماح لمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان و9 شكاوى بتأخير عملية الاقتراع و7 شكاوى ازدحام وتكدس باللجان الانتخابية و7 شكاوى رشاوى انتخابية و3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، وشكويين بعدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن الفئات العمرية المقدمة للشكاوى تنوعت بين الشباب والشيوخ وأغلبهم الذكور وشكويين من الإناث.

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.

وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.