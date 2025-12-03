بيوزعوا سلع ومبالغ مالية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص وسيدة بتجميع صور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين وتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

أمكن تحديدهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وبحوزتهم (كوبونات سلع غذائية وصور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين ومبالغ مالية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.