بالصور

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

رنا عصمت

تعالج أوراق الجوافة مرض ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أنّ شرب مائها ينشّط عمل الكبد ويساعد على طرد السموم من الجسم، وذلك إذا تم الانتظام على شربه لمدة ثلاثة شهور تقريباً.

فوائد اوراق الجوافة..

تخفض الوزن الزائد وتساعد على محاربة السمنة المفرطة، حيث إنّها تمنع تراكم النشويات المعقدة وتحوّلها إلى سكريات.

تفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي كالإسهال، من خلال شرب ماء الأوراق المغلي المخلوط بالقليل من دقيق الأرز مرتين يومياً إلى أن يشفى المريض تماماً، كما أنها تعالج بعض حالات التسمم الغذائي، والشعور بالغثيان، والرغبة في القيء، وتقتل الجراثيم المعوية، وتمنع انتشار الإنزيمات السامة في بطانة الأمعاء.

تخفض من ارتفاع نسبة السكر في الدم، فهي تمنع امتصاص السكروز والمالتوز في الجسم، من خلال خفض امتصاص إنزيم ألفا.

تساعد على علاج أورام السرطانات بأنواعها وبخاصة سرطان البروستاتا لدى الرجال الكبار في السن، كما تخفف من التهابات الرحم المؤدية إلى سرطانات الرحم فيما بعد.

تعالج بعض حالات العقم عند الرجال، وذلك لأثرها المباشر في زيادة عدد الحيوانات المنوية وبالتالي تساعد على زيادة فرص الحمل.

تسرّع من شفاء الجروح وتساعد على علاج التهابات الأذن الداخلية، كما تمنع الإصابة بالحساسية بمختلف أشكالها.

تحافظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم، وتحمي أنسجة الكلى والبنكرياس والكبد من تراكم السموم فيها.

فائدة أوراقها للكحة.

تفيد أوراق الجوافة في التخلص من السعال والبلغم المرافق له، وذلك من خلال غسل مجموعة من أوراق الجوافة جيداً ثم نقعها في إناء من الماء الدافئ لساعتين أو ثلاث تقريباً، ثم شرب منقوع الأوراق من كوب واحد إلى ثلاثة أكواب يومياً وخصوصاً قبل النوم بقليل، دون إضافة أي شي آخر إلى المنقوع، فهي طريقة مجرّبة وفعّالة في علاج السعال خلال فترة قصيرة.

المصدر بولد سكاى

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البردتعرف على فوائد أوراق الجوافة اوراق الجوافة فوائد اوراق الجوافة

