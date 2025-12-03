كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل .

ونشر منشور عبر الحساب الرسمي لنقابة المهن السينمائية بموقع فيسبوك جاء فيه: “ الزميل المخرج علي سيد الأهل، العزاء يوم السبت الموافق 6-12-2025 بمسجد الحامدية الشاذلية - المهندسين تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.

ورحل عن عالمنا المخرج على سيد الأهل عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى مسعد فودة نقيب السينمائيين المخرج الراحل،مشيرا أنه أحد رموز العمل الفني وخدم التليفزيون والدراما كثيرا.

وقال نقيب السينمائيين عبر صفحته علي موقع فيسبوك:"

واضاف :"شغل علي سيد الأهل عدة مناصب هامة خلال مسيرته، منها رئيس القناة الأولى السابق، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التليفزيون ".

