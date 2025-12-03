اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

وقائع واتهامات متبادلة شهدتها مدرسة دولية شهيرة في منطقة بدر بالقاهرة، بدأت باتهامات من أولياء الأمور لموظفي المدرسة بخدش براءة ابنائها والاعتداء عليهم ثم عدم صحة الواقعة وفقا لكاميرات المراقبة والتحريات ثم اتهام المدرسة لهم بالابتزاز المالي والتشهير بها.

القصة الكاملة لواقعة خدش براءة طلاب بمدرسة دولية

القصة بدأت ببلاغا من 3 أولياء أمور بالمدرسة الدولية اتهموا فيه مدرس و2 مدرسات بخدش براءة ابنائهم والاعتداء عليهم داخل المدرسة وبالفحص واجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة.

ثم قام أولياء الأمور بتوجيه اتهامات لـ 2 من العاملات بالمدرسة بمنطقة الكانتين وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات تبين أن الطلاب لا يذهبوا إلى منطقة الكانتين وعدم صحة الواقعة ايضا.

بالعرض على النيابة المختصة في القاهرة باشرت التحقيقات في الوقائع وقامت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وقررت إخلاء سبيل 5 موظفين بالمدرسة الدولية.

ثم اتهمت مدرسة دولية في بدر 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير عقب اتهامهم الباطل لـ مدرس و2 مدرسات و2 عاملات نظافة بخدش براءة ابنائهم وكشف كاميرات المراقبة والتحريات عدم صحة الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة بدر تضمن ورود بلاغا من محامي مدرسة دولية في دائرة القسم اتهم فيه 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير بالمدرسة بعد اتهامهم الباطل لـ 5 موظفين بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم.

وقال محامي المدرسة الدولية في بلاغه أمام الأجهزة الأمنية إن 3 أولياء أمور قامو باتهام مدرس و2 مدرسات بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم وعقب إجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة ثم قاموا باتهام 2 عاملات لـ كانتين المدرسة بالواقعة.

تابع محامي المدرسة أن التحريات وفحص الكاميرات كشف عدم صحة الواقعة أيضا ثم قام باتهام أولياء الأمور بالابتزاز المالي والتشهير بسمعة المدرسة بدون وجه حق وأن الوقائع تبين أنها غير صحيحة وهو ما أكدته كاميرات المراقبة.