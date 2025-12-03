قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوساطة عمانية.. ميليشيا الحوثي تفرج عن طاقم سفينة اتيرنيتي سي
ضياء رشوان: أي شيء مخالف للتمسك بحق البقاء في غزة يعتبر جريمة حرب
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
حوادث

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

مدرسة دولية
مدرسة دولية
أحمد مهدي

وقائع واتهامات متبادلة شهدتها مدرسة دولية شهيرة في منطقة بدر بالقاهرة، بدأت باتهامات من أولياء الأمور لموظفي المدرسة بخدش براءة ابنائها والاعتداء عليهم ثم عدم صحة الواقعة وفقا لكاميرات المراقبة والتحريات ثم اتهام المدرسة لهم بالابتزاز المالي والتشهير بها.

القصة الكاملة لواقعة خدش براءة طلاب بمدرسة دولية

القصة بدأت ببلاغا من 3 أولياء أمور بالمدرسة الدولية اتهموا فيه مدرس و2 مدرسات بخدش براءة ابنائهم والاعتداء عليهم داخل المدرسة وبالفحص واجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة.

ثم قام أولياء الأمور بتوجيه اتهامات لـ 2 من العاملات بالمدرسة بمنطقة الكانتين وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات تبين أن الطلاب لا يذهبوا إلى منطقة الكانتين وعدم صحة الواقعة ايضا.

بالعرض على النيابة المختصة في القاهرة باشرت التحقيقات في الوقائع وقامت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وقررت إخلاء سبيل 5 موظفين بالمدرسة الدولية.

ثم اتهمت مدرسة دولية في بدر 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير عقب اتهامهم الباطل لـ مدرس و2 مدرسات و2 عاملات نظافة بخدش براءة ابنائهم وكشف كاميرات المراقبة والتحريات عدم صحة الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة بدر تضمن ورود بلاغا من محامي مدرسة دولية في دائرة القسم اتهم فيه 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير بالمدرسة بعد اتهامهم الباطل لـ 5 موظفين بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم.

وقال محامي المدرسة الدولية في بلاغه أمام الأجهزة الأمنية إن 3 أولياء أمور قامو باتهام مدرس و2 مدرسات بالمدرسة بخدش براءة ابنائهم وعقب إجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة ثم قاموا باتهام 2 عاملات لـ كانتين المدرسة بالواقعة.

تابع محامي المدرسة أن التحريات وفحص الكاميرات كشف عدم صحة الواقعة أيضا ثم قام باتهام أولياء الأمور بالابتزاز المالي والتشهير بسمعة المدرسة بدون وجه حق وأن الوقائع تبين أنها غير صحيحة وهو ما أكدته كاميرات المراقبة.

مدرسة دولية مدرسة بدر القاهرة مديرية أمن القاهرة مدرسة دولية بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
