بوساطة عمانية.. ميليشيا الحوثي تفرج عن طاقم سفينة اتيرنيتي سي

أفادت وسائل إعلام بأن ميليشيا الحوثي أفرجت عن طاقم سفينة اتيرنيتي سي بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من العاصمة اليمنية إلى مسقط.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري ، أنها تتابع حادثًا قبالة سواحل أحور في اليمن، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الواقعة أو أطرافها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إذ تستهدف الجماعة السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.



ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن شحن دولية، أسفر بعضها عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، إضافة إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل.

وأدت هذه الهجمات إلى تحويل مسار العديد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس التي تمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.