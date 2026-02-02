من البطاطس إلى السكر.. وزير الزراعة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون الزراعي المشترك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "منصور بيك كيليتشيف" سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك ومتابعة الملفات الفنية الجاري تنفيذها بين البلدين في قطاع الزراعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء، في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات الثنائية، حيث تضع الدولة المصرية ملف التعاون الزراعي مع أوزبكستان على قائمة أولويات الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز تبادل الخبرات التقنية وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد والإنتاج الزراعي بين القاهرة وطشقند.

استعرض اللقاء ما تم تحقيقه من خطوات ملموسة منذ توقيع مذكرات التفاهم المشتركة، لا سيما في مجالات وقاية النباتات والحجر الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن التعاون مع الجانب الأوزبكي انتقل من مرحلة المشاورات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث نجحت مصر في نقل تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس "الميني توبر" إلى أوزبكستان، لزراعتها هناك، لافتا إلى التعاون القائم لدخول القطاع الخاص المصري لإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر في أوزبكستان باستثمارات وخبرات مصرية، مما يعكس ثقة الجانب الأوزبكي في الريادة المصرية في هذا المجال.

ومن جانبه أشاد السفير الأوزبكي بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي المصري، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية العريضة في مجال استصلاح الأراضي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.

كما بحث اللقاء أيضا إمكانية التعاون في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزارة في إطار سعيها لرقمنة القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج.

وخلال اللقاء، تم استعراض ترتيبات زيارة وفد أوزبكي رفيع المستوى، إلى القاهرة برئاسة نائب حاكم ولاية "بخارى" خلال هذا الأسبوع، يرافقه وفد من كبار رجال الأعمال، بهدف التعرف عن قرب على التجربة المصرية في زراعة (البطاطس، الفراولة، الليمون، والفول السوداني)، حيث من المقرر  أن يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية لمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى كبرى شركات ومزارع القطاع الخاص.

