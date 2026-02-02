الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق والمنافذ التابعة لها استعدادًا لشهر رمضان الكريم، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

وقال متحدث الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، إن الوزارة تعتمد على شبكة واسعة من المنافذ الثابتة المنتشرة في مديريات الزراعة، إلى جانب الدفع بسيارات الأسواق المتحركة التي تجوب الميادين العامة والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى افتتاح أسواق مجمعة جديدة، من بينها سوق بالمتحف الزراعي في الدقي، وأخرى بمحافظات مختلفة.

وأضاف أن الدولة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من السلع الاستراتيجية، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 97%، و100% من بيض المائدة والألبان الطازجة، و93% من الأسماك، ما يساهم في استقرار السوق وزيادة المعروض خلال موسم ارتفاع الطلب.

وأوضح أن الوزارة ستطرح دواجن من إنتاجها في المنافذ بأسعار تنافسية لضبط توازن السوق، إلى جانب توفير اللحوم المجمدة بأسعار تقارب 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم الحية بأسعار تتراوح بين 270 و300 جنيهات، مؤكدًا توافرها في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة.