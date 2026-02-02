قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5% والأسواق المصرية تترقب.. إليك أسعار الذهب اليوم
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
فن وثقافة

سارة نور بشكل جديد في برومو مسلسل درش

سارة نور
سارة نور
قسم الفن

شهد البرومو الأول لمسلسل «درش» ، ظهورًا لافتًا للنجمة الشابة سارة نور، التي كشفت اللقطات الأولى عن ملامح شخصيتها «ورد»، ضمن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، في المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

وظهرت سارة نور ، في الإعلان التشويقي بعدد من المشاهد التي أثارت فضول الجمهور حول طبيعة الشخصية التي تقدمها، خاصة أنها تستعد للظهور بشكل مختلف هذا العام، بعد تكرار تعاونها مع مصطفى شعبان في أكثر من تجربة درامية سابقة.

وخطفـت سارة نور ، الأنظار أيضًا بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل «رمضان بريميير» ، الذي نظمته الشركة المتحدة في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شهد حضورًا واسعًا من النجوم ووسائل الإعلام، احتفاءً بانطلاق موسم دراما رمضان 2026.

ويُعد «درش» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، إذ يجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية بطابع شعبي في إطار درامي تشويقي مليء بالغموض والمفاجآت، مستعرضًا تفاصيل الحياة داخل الحارة المصرية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc خلال شهر رمضان.

سارة نور الفنانة سارة نور مسلسل درش

