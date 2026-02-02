سارة نور بشكل جديد في برومو مسلسل درش

شهد البرومو الأول لمسلسل «درش» ، ظهورًا لافتًا للنجمة الشابة سارة نور، التي كشفت اللقطات الأولى عن ملامح شخصيتها «ورد»، ضمن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، في المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

وظهرت سارة نور ، في الإعلان التشويقي بعدد من المشاهد التي أثارت فضول الجمهور حول طبيعة الشخصية التي تقدمها، خاصة أنها تستعد للظهور بشكل مختلف هذا العام، بعد تكرار تعاونها مع مصطفى شعبان في أكثر من تجربة درامية سابقة.



وخطفـت سارة نور ، الأنظار أيضًا بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل «رمضان بريميير» ، الذي نظمته الشركة المتحدة في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شهد حضورًا واسعًا من النجوم ووسائل الإعلام، احتفاءً بانطلاق موسم دراما رمضان 2026.

ويُعد «درش» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، إذ يجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية بطابع شعبي في إطار درامي تشويقي مليء بالغموض والمفاجآت، مستعرضًا تفاصيل الحياة داخل الحارة المصرية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc خلال شهر رمضان.