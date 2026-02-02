تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح بدأ التشغيل الرسمي في الاتجاهين، وسط استنفار كامل من جميع الجهات المصرية لتقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن اليوم الأول شهد مغادرة 50 شخصًا من مصر إلى غزة، مقابل استقبال 50 قادمًا من القطاع.

وأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن هيئة الإسعاف المصرية تسلّمت الحالات الحرجة فور وصولها، وبدأت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع نقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل إلى مستشفيات شمال سيناء، فيما تُحال الحالات الأكثر تعقيدًا إلى مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وجود آلاف الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، في ظل نقص حاد بالمستلزمات الطبية داخل القطاع، مؤكدًا أن مصر تواصل دعمها عبر استقبال المصابين، وتسيير قوافل مساعدات غذائية وطبية وإغاثية بالتوازي مع تشغيل المعبر.