قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر دخول مصر من معبر رفح للعلاج

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن إعادة فتح معبر رفح تمثل لحظة استثنائية طال انتظارها من أهالي قطاع غزة، بعد إغلاق استمر لأشهر طويلة، في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة يعانيها آلاف المرضى والطلبة والحالات الإنسانية.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن المعبر فُتح للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي في اتجاهين، حيث يُسمح بعودة مواطنين إلى قطاع غزة، إلى جانب مغادرة دفعة من المرضى الذين جرى تجهيزهم للسفر إلى مصر لتلقي العلاج، بعد انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الدمار الواسع.

وأشار إلى وجود قوائم طويلة من المرضى الذين ينتظرون العبور عبر معبر رفح للعلاج في مصر، مؤكدًا أن هذه الآلية تهدف إلى التخفيف من معاناة الحالات الحرجة، على أن تشمل لاحقًا طلبة وفئات أخرى بحاجة ملحة للسفر خارج القطاع.