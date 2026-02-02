رئيس تضامن النواب: لا لغلق دور الأيتام دون بدائل حقيقية.. وندعم الاحتضان الأسري وتيسير إجراءاته «أون لاين»

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن ملف دور الأيتام أحد أبرز الملفات الساخنة المطروحة على أجندة اللجنة.

وعبرت" مصطفى “ خلال حوارها لـ ” صدى البلد" عن رفضها التام لغلق إنشاء دور الأيتام دون بدائل حقيقية، مع التشديد على الرقابة الصارمة على القائم منها، لا سيما فيما يتعلق بالأيتام كبار السن، مشيرة إلى ضرورة العمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، لضمان عدم تحولهم إلى عناصر ناقمة على المجتمع.

ودعت رئيس تضامن النواب إلى تشجيع الاحتضان الأسري وتيسير إجراءاته، معتبرة طول مدة الإجراءات التي قد تصل إلى عام أو عام ونصف يمثل إهدارًا لفرص إنقاذ طفل يتيم ومنحه حياة أسرية مستقرة.

وطالبت “ مصطفى ” بتقليل عدد اللجان وتوحيد الإجراءات، وإتاحة برامج التدريب للأسر الراغبة في الاحتضان بنظام «أون لاين»، بما يحقق الهدف الإنساني للدولة في توفير أسر بديلة آمنة للأطفال الأيتام .