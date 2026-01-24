محافظ أسيوط يشهد احتفالية توزيع هدايا للأيتام وبطاطين الشتاء للأسر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية مبادرة "اتحاد أيتام مصر" التي أُقيمت بديوان عام المحافظة، لتوزيع هدايا للأطفال الأيتام وبطاطين شتوية لأسرهم، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية المتكاملة للأيتام، ودمجهم في المجتمع، وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل، إلى جانب أماني زغلول الأمين العام لاتحاد أيتام مصر، ومحمود محجوب أمين الصندوق، وهاشم أبو النصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالمجيد عضو مجلس الإدارة والمدير الفني للاتحاد، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على مستوى الجمهورية، وأعضاء اللجنة التنفيذية بأسيوط، وعدد من الأطفال الأيتام وأسرهم.

بدأت الفعالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عدد من الكلمات الترحيبية لقيادات اتحاد أيتام مصر وآمال فاروق، ثم كلمة محافظ أسيوط، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإنسانية، مؤكدًا أن الأيتام والأسر الأولى بالرعاية يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وطاقات واعدة تستحق كل دعم ورعاية لبناء مستقبل أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف رعاية اليتيم وتمكينه على رأس أولوياتها، موضحًا أن الرعاية لا تقتصر على المساعدات المادية، بل تمتد إلى بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفير فرص التعليم والتأهيل التي تفتح آفاق المستقبل أمام الأبناء.

وثمن اللواء هشام أبو النصر الدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد أيتام مصر في تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على التحول من مفهوم المساعدة المؤقتة إلى التمكين المستدام، من خلال برامج تدريب وتأهيل حقيقية، تضمن الاستفادة القصوى، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لكافة مبادرات الاتحاد، وحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ أنشطته، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، ومتابعة مردود هذه الجهود على أرض الواقع، سواء داخل دور الرعاية أو مع الأسر البديلة، إلى جانب دمج الأطفال الأيتام في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها المحافظة، إيمانًا بقدراتهم وحرصًا على تنمية مواهبهم.

وعلى هامش الاحتفالية، تم توزيع 220 هدية للأطفال الأيتام، و100 بطانية شتوية لأسرهم، وسط أجواء من البهجة والفرحة، حيث أعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الإنسانية.

وفي ختام الحفل، أهدى اتحاد أيتام مصر درع الاتحاد إلى محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لمراكز تنمية الطفل اليتيم بالمحافظة.