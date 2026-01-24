قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية توزيع هدايا للأيتام وبطاطين الشتاء للأسر

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مبادرة اتحاد أيتام مصر لتوزيع هدايا الأطفال وبطاطين الشتاء للأسر
محافظ أسيوط يشهد احتفالية مبادرة اتحاد أيتام مصر لتوزيع هدايا الأطفال وبطاطين الشتاء للأسر
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية مبادرة "اتحاد أيتام مصر" التي أُقيمت بديوان عام المحافظة، لتوزيع هدايا للأطفال الأيتام وبطاطين شتوية لأسرهم، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية المتكاملة للأيتام، ودمجهم في المجتمع، وإدخال البهجة إلى نفوسهم.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل، إلى جانب أماني زغلول الأمين العام لاتحاد أيتام مصر، ومحمود محجوب أمين الصندوق، وهاشم أبو النصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالمجيد عضو مجلس الإدارة والمدير الفني للاتحاد، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على مستوى الجمهورية، وأعضاء اللجنة التنفيذية بأسيوط، وعدد من الأطفال الأيتام وأسرهم.

بدأت الفعالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عدد من الكلمات الترحيبية لقيادات اتحاد أيتام مصر وآمال فاروق، ثم كلمة محافظ أسيوط، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإنسانية، مؤكدًا أن الأيتام والأسر الأولى بالرعاية يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وطاقات واعدة تستحق كل دعم ورعاية لبناء مستقبل أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف رعاية اليتيم وتمكينه على رأس أولوياتها، موضحًا أن الرعاية لا تقتصر على المساعدات المادية، بل تمتد إلى بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفير فرص التعليم والتأهيل التي تفتح آفاق المستقبل أمام الأبناء.

وثمن اللواء هشام أبو النصر الدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد أيتام مصر في تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على التحول من مفهوم المساعدة المؤقتة إلى التمكين المستدام، من خلال برامج تدريب وتأهيل حقيقية، تضمن الاستفادة القصوى، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لكافة مبادرات الاتحاد، وحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ أنشطته، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، ومتابعة مردود هذه الجهود على أرض الواقع، سواء داخل دور الرعاية أو مع الأسر البديلة، إلى جانب دمج الأطفال الأيتام في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها المحافظة، إيمانًا بقدراتهم وحرصًا على تنمية مواهبهم.

وعلى هامش الاحتفالية، تم توزيع 220 هدية للأطفال الأيتام، و100 بطانية شتوية لأسرهم، وسط أجواء من البهجة والفرحة، حيث أعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الإنسانية.

وفي ختام الحفل، أهدى اتحاد أيتام مصر درع الاتحاد إلى محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لمراكز تنمية الطفل اليتيم بالمحافظة.

أسيوط اتحاد أيتام مصر مبادرة بطاطين شتوية الفئات الأكثر احتياجًا الأسر الأولى بالرعاية مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ميتا

تحقيق بريطاني يلاحق ميتا بسبب معلومات واتساب

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد