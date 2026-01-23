قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: حملات على الجمعيات الزراعية لضبط منظومة الأسمدة وحماية المزارعين

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري على منظومة الأسمدة الزراعية المستخدمة بالأراضي الزراعية، ولاسيما الأسمدة الموردة للجمعيات والتعاونيات الزراعية بالمحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب، بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وحماية حقوق المزارعين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأت تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على الجمعيات الزراعية، شملت سحب عينات عشوائية من جميع أنواع الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي، وإرسالها إلى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المدونـة عليها.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من مديرية الزراعة للمرور على الجمعيات الزراعية بمركز أسيوط، تضم الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، والدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، بهدف إحكام منظومة الصرف، وضمان جودة الأسمدة، والحفاظ على حقوق المزارعين، ودفع جهود التنمية الزراعية على أرض الواقع.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار شن الحملات الرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من جودة الأسمدة المتداولة ومدى التزامها بالمواصفات المقررة، وفقًا لمعايير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الدكتور علاء فاروق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة في التوزيع دون تهاون أو محاباة.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع أية بلاغات أو شكاوى.

